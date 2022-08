Avengers Endgame: il presidente dei Marvel Studios voleva far morire tutti gli eroi originali

Avengers Endgame è stato uno dei film più amati dal pubblico dell'MCU e uno dei motivi è anche la sofferenza provata di fronte alla morte, o semplicemente all'addio, di vari eroi. Secondo una dichiarazione dei registi, però, le cose sarebbero potuto andare peggio, visto che il presidente dei Marvel Studios - Kevin Feige - aveva proposto di far morire tutti gli eroi originali della saga.

"C'erano molte voci che giravano su chi sarebbe morto", ha detto Joe Russo in un podcast. "Kevin ha effettivamente proposto, a un certo punto, di togliere tutti gli eroi originali dal tabellone. Pensavamo che fosse troppo aggressivo e che il pubblico non sarebbe stato in grado di elaborarlo. E che, in effetti, scegliendo uno o due personaggi da sacrificare nel corso del film, si sarebbero potuti avere dei momenti in cui l'azione si sarebbe potuta fermare e si sarebbe potuta avere una catarsi emotiva per poi continuare con la narrazione".

Come i fan sanno, con Avengers Endgame sono stati tolti dalle scene Iron Man, Vedova Nera (che ha avuto un proprio film, ma come prequel) e Captain America. Quest'ultimo non è morto, ma ha ottenuto un piacevole lieto fine con la propria amata. A rimanere sono stati Hulk, Thor e Hawkeye. Ognuno di essi ha avuto spazio per altri film o serie TV.

Gli Avengers originali

Il futuro dell'MCU vede anche l'arrivo di Avengers The Kang Dynasty; pare che il film abbia già un regista e che sia un nome noto ai fan, per un report.