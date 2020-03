Avengers: Endgame, Thanos distrugge lo scudo di Captain America in questa concept art

Thanos è uno dei nemici più forti in assoluto dell'intero Universo Cinematografico targato Marvel Studios. Se vi serviva un'ulteriore prova, sappiate che in Avengers: Endgame inizialmente avrebbe dovuto distruggere lo scudo di Captain America. E no, non vi stiamo prendendo in giro.

Queste informazioni arrivano direttamente da Ryan Meinerding, a capo del Marvel Studio's Visual Department. Inizialmente, era previsto che durante la battaglia finale di Avengers: Endgame Thanos facesse a pezzi a mani nude lo scudo di Captain America, con un colpo devastante inferto con entrambi i pugni calati dall'altro. Lo scudo di Cap è stato realizzato in Vibranium, uno degli elementi più resistenti dell'Universo, ma avrebbe comunque ceduto.

Questa rivelazione ha lasciato i fan scettici, proprio perché in teoria lo scudo di Captain America è indistruttibile; comunque il combattimento finale di Avengers: Endgame lo ha visto finire in pessime condizioni. Ecco la concept art in questione, che mostra la scena poi scartata nelle fasi finali della produzione del film. Cosa ne pensate? Vi sembra credibile un Thanos che annienta lo scudo di Steve Rogers a mani nude?