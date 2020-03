Baldur's Gate 3, Larian parla di ampiezza della mappa e costruzione dei personaggi

Baldur's Gate 3 si è svelato un po' di più nel corso di una sessione AMA su Reddit, con il capo di Larian, Swen Vincke, che ha partecipato alla sessione di domande e risposte riferendo alcuni dettagli interessanti sulla mappa del gioco e sulla costruzione dei personaggi.



A quanto pare, la mappa sarà suddivisa in alcune regioni, molto ampie. Non si tratta dunque di un'unica ambientazione aperta, ma di varie regioni differenti ma comunque molto ampie, che consentono dunque un'esplorazione molto lunga e approfondita. La parte mostrata finora riguarda una zona a est di Baldur's Gate e il viaggio iniziale porta i giocatori sulle rive del fiume Chionthar e nelle zone circostanti.



Da lì sarà poi possibile esplorare la città di Baldur's Gate, ma in generale lo spostamento non è costante, ci sono degli sbalzi da una regione all'altra, anche se ognuna di queste consente comunque dei tragitti molto lunghi.



Per quanto riguarda la creazione dei personaggi custom, questo avranno comunque la profondità di quelli già formati, ovvero dei personaggi "Origin" mostrati anche nella versione di prova. "Questa è la nostra campagna ma è assolutamente anche la vostra avventura", ha affermato Vincke, spiegando che anche i personaggi creati dagli utenti saranno dotati della profondità caratteristica di quelli Origin. "I personaggi Origin sono praticamente dei compagni completamente costruiti, che potete utilizzare per giocare, ma anche se non giocate come Origin, potete esplorare le loro storie di sfondo e le quest personali tenendoli nel party".



I personaggi custom vedranno inoltre il mondo reagire in base alla loro razza, classe e background. "Creare un personaggio dà un senso di personalizzazione, ma il gioco reagisce anche in base alle scelte che si fanno dopo la creazione".



