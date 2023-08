Baldur's Gate 3: la patch 2 cambia il finale, a partire da Karlach

Oltre a migliorare le performance di Baldur's Gate 3, la patch 2 andrà insomma a influenzare in maniera importante anche i contenuti dell'RPG, in questo caso con l'aggiunta di una conclusione "opzionale" appunto per Karlach .

Seguono possibili spoiler

Baldur's Gate 3, Karlach

Karlach è uno dei pochi personaggi di Baldur's Gate 3 che non ha un vero e proprio lieto fine, a prescindere dalle scelte che è possibile compiere durante la campagna. La sua maledizione sembra infatti non poterle dare scampo, e così nell'endgame si può scegliere solo di farla tornare all'Avernus, trasformarla in un Mind Flayer o lasciarla morire.

La consapevolezza del proprio destino si pone in fine dei conti come un elemento narrativo importante per Karlach, dunque l'ipotesi di forzare la mano e regalarle un epilogo felice potrebbe entrare in contraddizione con la libertà creativa su cui Larian Studios ha potuto contare durante lo sviluppo del gioco.

Ad ogni modo, pare che il team stia lavorando per arricchire il finale anche in relazione ad altri personaggi, visto che l'attuale epilogo appare un po' troppo breve ed essenziale.