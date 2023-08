Baldur's Gate 3: precaricamento della versione PS5 disponibile, ecco quanto pesa il gioco

Baldur's Gate 3 sta per arrivare anche su PS5 ed è stato sbloccato il precaricamento del gioco per chi potrà accedere con qualche giorno d'anticipo all'esperienza, svelando così anche le dimensioni complessive occupate dal gioco su disco.

Tutte le informazioni

Come sarà Baldur's Gate 3 su PS5?

Stando all'account X PlayStation Game Size, la versione scaricabile di Baldur's Gate 3 è la 1.002.001 e pesa 108.831 GB. Non poco, decisamente. Il precaricamento è disponibile solo per chi ha prenotato la Digital Deluxe Edition, che potrà giocare a partire dal 2 settembre 2023. Gli altri dovranno attendere fino al 4 settembre 2023 per il precaricamento e al 6 settembre per giocare.

Le dimensioni della versione PS5 di Baldur's Gate 3 sono in linea con quelle della generosa versione PC, che scarica 97,4GB di dati e ne installa 121.47. I requisiti ufficiali parlano comunque di dover liberare 150GB di spazio per giocare.

Disponibile anche l'elenco dei Trofei PlayStation, pubblicato dal sito exophase, che sono sostanzialmente gli stessi della versione PC, pur con delle descrizioni leggermente differenti. Comunque sia, la lista comprende un trofeo di platino, due trofei d'oro, quattro trofei d'argento e 47 trofei di bronzo. Il nostro consiglio è quello di evitare di leggerla così da non avere anticipazioni che potrebbero rovinarvi qualche sorpresa.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Baldur's Gate 3, relativa alla versione PC.