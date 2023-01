Bandai Namco cerca sviluppatori per il suo action game per Nintendo Switch

Bandai Namco sta cercando sviluppatori che lavorino al suo action game 3D in uscita su Nintendo Switch. Nello specifico, l'azienda giapponese è alla ricerca di un planner, ma l'annuncio non rivela ulteriori dettagli sul progetto, che dunque resta avvolto dal mistero.

L'esistenza di questo progetto non è una novità, come forse ricorderete: lo scorso aprile ha cominciato a circolare la notizia che Bandai Namco sta lavorando con Nintendo alla remaster di un action 3D, e anche in quell'occasione non sono state fornite informazioni sul gioco.

Potrebbe dunque trattarsi di qualsiasi cosa, del resto la collaborazione fra le due compagnie va avanti da diversi anni e ha prodotto svariati successi, come ad esempio Pokken Tournament e naturalmente lo straordinario Super Smash Bros. Ultimate.

Sappiamo però che in questo caso Bandai Namco sta lavorando a una remaster, e diversi utenti sono convinti possa avere qualcosa a che fare con Kid Icarus o Star Fox: staremo a vedere.