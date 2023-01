Fable cancellato internamente? Lo sviluppo ripartirà da zero su UE, per un rumor

Fable è stato cancellato internamente da Microsoft: stando a un rumor comparso su 4chan, dunque da prendere con le pinze, lo sviluppo ripartirà da zero su Unreal Engine. La versione del gioco realizzata con il motore ForzaTech, insomma, non vedrà mai la luce.

Qualche tempo fa si è parlato di problemi con lo sviluppo di Fable, e secondo la fonte di queste nuove voci la situazione era effettivamente insostenibile, al punto che la maggior parte del team di sviluppo considerava l'ultima build del titolo ingiocabile.

Sempre stando a questo rumor, la versione ormai cancellata di Fable era completa all'incirca per il 25% ad agosto 2022, mentre per quanto concerne la nuova build in Unreal Engine si parla di una lavorazione ancora agli inizi e di una finestra di lancio fissata all'autunno del 2024.

Per il momento non ci sono conferme né smentite rispetto a queste voci. Jez Corden di Windows Central ha detto di non sapere se si tratta di informazioni fondate o meno, ma che se fossero vere non lo sorprenderebbero.

Solo a novembre Matt Booty di Xbox ha definito i progressi sul gioco molto incoraggianti: dichiarazioni che smentirebbero gli ultimi rumor, ma a questo punto la cosa migliore sarebbe un comunicato ufficiale da parte di Microsoft.