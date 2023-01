Avatar: Frontiers of Pandora, possibile leak rivela nuovi dettagli sul gioco Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora potrebbe essere stato vittima di un leak in cui sono stati rivelati diversi nuovi dettagli sul gioco Ubisoft, ambiziosa trasposizione della saga cinematografica creata da James Cameron che proprio in queste settimane sta facendo sfaceli al botteghino con La Via dell'Acqua.

Il presunto leaker, che fra le altre cose ha detto che i rumor riguardanti Fable su Unreal Engine 5 sono falsi, ha parlato di ottime meccaniche di shooting e della possibilità di addomesticare le creature di Pandora perché ci forniscano supporto durante i combattimenti.

Frontiers of Pandora sarà un open world ma senza elementi tradizionali come gli indicatori per le quest: anziché indicarci nel dettaglio come raggiungere un obiettivo, l'esperienza ci porterà in un'area delimitata e lì dovremo esplorare i dintorni alla ricerca di indizi.

Le missioni del gioco non saranno in stile "vai qui e fai questo", bensì ci chiederanno di capire cosa fare e come farlo. Sarà possibile raccogliere materiali per costruire oggetti tramite un sistema di crafting.

Il leaker definisce Avatar: Frontiers of Pandora un titolo visivamente fantastico (sebbene l'attuale build presenti alcuni bug che si spera verranno eliminati da qui al lancio), con il mondo di gioco che cambia dopo che si sono svolte determinate attività: ci si rende conto della cosa tornando nei luoghi già visitati.

Sarà presente un sistema di meteo dinamico e sia i personaggi che le creature reagiranno a queste condizioni in maniera diversa, ad esempio gli animali volanti non si avventureranno nel mezzo di forti tempeste.

Anche in questo caso la domanda è la stessa: si tratta di informazioni attendibili oppure no? Allo stesso modo, sarà probabilmente il tempo a dircelo, confermando o meno i dettagli presenti nel leak.