Batman Gotham Knights annunciato in agosto al DC FanDome, Jason Schreier è sicuro

Batman Gotham Knights ovvero quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo della serie su licenza DC Comics attualmente in sviluppo presso Warner Bros., verrà annunciato nel corso del DC FanDome in agosto, a questo punto Jason Schreier sembra sicuro della questione.

All'interno dell'articolo di approfondimento comparso su Bloomberg e relativo a Harry Potter RPG e al fatto che gli sviluppatori siano rimasti scossi dalle frasi di J.K. Rowling, sono emerse ulteriori informazioni anche sull'annuncio degli altri progetti in corso presso Warner Bros, ovvero quello che viene identificato al momento come Batman Gotham Knights, sebbene il gioco non sia ancora stato annunciato ufficialmente e non abbia dunque nemmeno un titolo vero e proprio, per il momento.

Nell'articolo di Jason Schreier, che cita fonti interne che solitamente sono piuttosto solide per quanto riguarda il giornalista in questione, è emerso un cambio di programma per gli annunci di Warner Bros, spostati da giugno al periodo di agosto in corrispondenza con il DC FanDome, come in effetti si vociferava già da qualche tempo.

"Warner Bros. aveva originariamente programmato di annunciare il gioco di Harry Potter durante una conferenza all'E3 2020 a giugno, secondo quanto riferito da persone informate dei fatti. Quando l'E3 è stato cancellato a causa del coronavirus, il programma di marketing del publisher si è spostato", ha spiegato Schreier.

"Il nuovo piano è di svelare il gioco di Batman d'agosto in un evento digitale chiamato DC FanDome, mentre il gioco di Harry Potter verrà svelato più tardi, secondo una fonte vicina al soggetto in questione. Tale persona ha affermato che questi piani erano stati stabiliti già prima dei commenti della Rowling".

Il DC FanDome si terrà il 22 agosto 2020, dunque in tale data dovrebbe emergere l'annuncio del nuovo Batman, che secondo la registrazione di un dominio da parte di WB Game Montreal potrebbe chiamarsi Gotham Knight.