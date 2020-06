Crash Bandicoot 4: It's About Time si mostra in un video gameplay inedito

Crash Bandicoot 4: It's About Time è tornato a mostrarsi in un nuovo video gameplay, pubblicato in esclusiva da IGN e visibile qui sopra, nel quale vengono illustrate diverse sezioni di gioco inedite per il nuovo capitolo della serie Activision.

Dopo tante chiacchiere, Crash Bandicoot 4: It's About Time è infine realtà, annunciato nei giorni scorsi da Activision e in sviluppo presso Toys for Bob, che hanno già fatto un ottimo lavoro con la trilogia rimasterizzata. Dopo le prime immagini con data di uscita, il gioco si è mostrato anche in un video di gameplay con tre minuti d'azione e torna a mostrarsi oggi con questo nuovo filmato contenente sezioni inedite.

Da quanto è possibile vedere, sembra un progetto in grado di rimanere molto fedele allo spirito originale della serie, a partire dallo stile generale per arrivare anche al gameplay stesso e alla struttura di gioco. Si tratta di un action platform 3D che alterna fasi più aperte ad altre più impostate su percorsi ristretti, generalmente molto basato sull'abilità nel calcolo dei salti e sull'evitare con il giusto tempismo le numerose minacce presenti nei livelli.

A proposito di questi ultimi, sembra che Crash Bandicoot 4: It's About Time sia destinato a contenere ben 100 livelli nella campagna, mentre secondo le specifiche ufficiali dovrebbe contenere anche il multiplayer, in qualche forma, ed essendoci diversi personaggi presenti possiamo immaginare come possa svilupparsi.

Da quanto è possibile vedere anche nel nuovo video, sembra proprio che il quarto capitolo sia caratterizzato anche da una veste grafica veramente notevole, in attesa di vederlo ancora di più nel dettaglio.