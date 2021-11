Battlefield 2042: video confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC

A pochi giorni dal lancio globale di Battlefield 2042, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto grafica e performance delle versioni PS5, Xbox Series S|X e PC dello sparatutto di di EA e DICE.

La versione PC che vediamo nel filmato gira con una RTX 3080 utilizzando il DLSS in quality mode. Per quanto riguarda la risoluzione Xbox Series X e PS5 raggiungono i 2160p con temporal reconstruction, mentre Xbox Series S si ferma a 1260p.

Stando a quanto riporta ElAnalistaDeBits, tutte le versioni di Battlefield 2042 girano a 60fps: su Series S il framerate è granitico, mentre su PS5 e Xbox Series X soffrono di alcuni cali occasionali, più frequenti sulla console Sony.

PS5 è la console che ha la miglior implementazione del temporal reconstruction, con le immagini che risultato leggermente più nitide rispetto a Series X, ma inferiori alla versione PC con DLSS attivo. Le texture su Xbox Series X e PS5 sono praticamente identiche, ma in alcuni casi la console di Sony riesce ad avvicinarsi molto alla qualità della versione PC. In compenso Series X ha riflessi e filtro anisotropico di qualità maggiore.

Al netto delle differenze grafiche, ElAnalistaDeBits afferma che tutte le versioni di Battlefield 2042 sono ben ottimizzate.

Battlefield 2042 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 19 novembre, tuttavia i giocatori che hanno acquistato la Gold e la Ultimate Edition possono già giocarci da alcuni giorni in early access, così come gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass che possono provare il gioco per 10 ore. Attualmente lo sparatutto di DICE sembrerebbe avere dei problemi seri su Xbox Series X, con i giocatori che lamentano numerosi crash sulla console di Microsoft.