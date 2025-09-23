Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 99,90 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Come già anticipato, si tratta di un preordine, dato che il gioco uscirà il 10 ottobre 2025. Se siete interessati, potete preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista il giorno dell'uscita del gioco, quindi il 10 ottobre 2025, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Battlefield 6 Phantom Edition
La Phantom Edition include il gioco completo e il bonus preordine. A differenza dell'edizione standard, include anche:
- Gettone Battlefield Pro: si utilizza per sbloccare senza costi aggiuntivi la versione Premium di Pass Battaglia stagionale, con 25 salti di livello e ricompense extra
-
Pacchetto Phantom:
- Squadra Phantom: 4 skin soldato: Teschio irata, Miraggio, Spettro, Fantasma
- Skin arma per coltello Scintillio
- Pacchetto arma Avvolto per M433
- Pacchetto arma Ombra esterna per MS2010 ESR
- Skin veicolo Chimera per M1A2 SEPv3
- Adesivo arma Testa del morto
- Portafortuna arma Criptico
- Piastrina Operativo
-
Set Plus XP Phantom (un set di consumabili per aumentare l'esperienza guadagnata):
- Plus XP carriera da 60 minuti
- Plus XP attrezzatura da 60 minuti
- Plus XP attrezzatura da 30 minuti
- Plus XP carriera da 30 minuti
Inoltre, a prescindere dall'edizione scelta, acquistando Battlefield 6 prima del lancio riceverete i seguenti bonus:
- Skin soldato Becchino
- Scheda utente Eroi caduti
- Portafortuna arma Bandoliera
- Adesivo arma Consegna espressa
- Pacchetto arma Accetta per L110
- Mostrina Profeta di sventura
- Set Plus XP Tombstone