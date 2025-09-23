0

Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Battlefield 6 Phantom Edition per PS5. Il gioco è disponibile per il preordine con uno sconto del 9%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/09/2025
Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 99,90 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Come già anticipato, si tratta di un preordine, dato che il gioco uscirà il 10 ottobre 2025. Se siete interessati, potete preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista il giorno dell'uscita del gioco, quindi il 10 ottobre 2025, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di Battlefield 6 Phantom Edition

La Phantom Edition include il gioco completo e il bonus preordine. A differenza dell'edizione standard, include anche:

  • Gettone Battlefield Pro: si utilizza per sbloccare senza costi aggiuntivi la versione Premium di Pass Battaglia stagionale, con 25 salti di livello e ricompense extra
  • Pacchetto Phantom:
    • Squadra Phantom: 4 skin soldato: Teschio irata, Miraggio, Spettro, Fantasma
    • Skin arma per coltello Scintillio
    • Pacchetto arma Avvolto per M433
    • Pacchetto arma Ombra esterna per MS2010 ESR
    • Skin veicolo Chimera per M1A2 SEPv3
    • Adesivo arma Testa del morto
    • Portafortuna arma Criptico
    • Piastrina Operativo
  • Set Plus XP Phantom (un set di consumabili per aumentare l'esperienza guadagnata):
    • Plus XP carriera da 60 minuti
    • Plus XP attrezzatura da 60 minuti
    • Plus XP attrezzatura da 30 minuti
    • Plus XP carriera da 30 minuti

Inoltre, a prescindere dall'edizione scelta, acquistando Battlefield 6 prima del lancio riceverete i seguenti bonus:

  • Skin soldato Becchino
  • Scheda utente Eroi caduti
  • Portafortuna arma Bandoliera
  • Adesivo arma Consegna espressa
  • Pacchetto arma Accetta per L110
  • Mostrina Profeta di sventura
  • Set Plus XP Tombstone
