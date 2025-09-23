Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 99,90 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Come già anticipato, si tratta di un preordine, dato che il gioco uscirà il 10 ottobre 2025. Se siete interessati, potete preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista il giorno dell'uscita del gioco, quindi il 10 ottobre 2025, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.