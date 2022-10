Bayonetta 3 ma non solo, PlatinumGames crede che il rapporto con Nintendo migliorerà

Bayonetta 3 potrebbe essere solo l'inizio di un rapporto sempre più forte fra PlatinumGames e Nintendo: gli sviluppatori del team giapponese ne sono convinti e guardano con grande fiducia al futuro di questa collaborazione.

Qualche giorno fa abbiamo parlato in uno speciale del singolare rapporto fra PlatinumGames e Bayonetta, e sappiamo che tanto il secondo quanto il terzo episodio della serie non avrebbero visto la luce se non fosse stato per Nintendo.

Ebbene, negli anni le due aziende si sono avvicinate ancora di più, in particolare quando Yakao Yamane ha lasciato la casa di Kyoto, dove aveva lavorato per vent'anni, per ricoprire il ruolo di vicepresidente e CBO di PlatinumGames.

"Yamane è rimasto in buoni rapporti con Nintendo e la partnership che abbiamo con loro è molto importante in questo momento, ma si svilupperà ulteriormente in futuro", ha detto il CEO Atsushi Inaba, confermando l'importante ruolo del dirigente.

"Penso che con l'arrivo di Yamane PlatinumGames potrà sicuramente costruire un rapporto ancora più solido con Nintendo da qui in avanti, e ciò non potrà che essere una cosa positiva per il nostro studio. Dunque sì, siamo molto felici di averlo a bordo."

Per quanto riguarda Bayonetta 3, l'uscita del gioco su Nintendo Switch è attesa per il 28 ottobre: ormai manca davvero poco.