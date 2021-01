Biomutant è sviluppato da un team molto piccolo, che ha preferito lavorare in silenzio

Biomutant è in sviluppo presso Experiment 101, un team molto piccolo considerando anche le dimensioni del progetto in questione, cosa che spiega anche il silenzio che ha circondato il suo sviluppo, perché semplicemente il team era troppo impegnato sul lavoro e non si sentiva di sbilanciarsi in dichiarazioni sull'uscita o sulle sue caratteristiche.

Il capo del team, Stefan Ljungqvist, ha spiegato che il team Experiment 101 conta circa 20 sviluppatori a tempo pieno, che sono veramente pochi per un gioco della portata di Biomutant, che promette un ampio sandbox ricco di vita ed elementi di interazione, cosa che rende complicata la sua gestione sotto diversi aspetti.

La mappa di Biomutant non è ampia come altre che abbiamo visto in altri giochi, ma è particolarmente densa e ricca di elementi complessi come tribù in lotta fra loro, edifici da conquistare, creature da combattere e il protagonista che muta forma modificando in questo modo le sue possibilità di interazione con gli elementi dello scenario.

Sono tutte caratteristiche complesse da gestire, anche nell'ottica dei possibili bug che possono emergere. Questo ha portato a un enorme lavoro da parte di Experiment 101, che volendo mantenere le sue dimensioni contenute e ritmi lavorativi umani si è trovato a dover allungare sensibilmente il tempo da dedicare allo sviluppo.

Considerando tutto questo e la quantità di tempo passata, si spiega anche il fatto che gli sviluppatori siano rimasti in silenzio a lungo, senza dare grandi informazioni sul gioco. La ricerca dei bug e la ripulitura generale è anche questa un aspetto che sta prendendo molto tempo e, sebbene gli sviluppatori siano realisti sul fatto di poter pubblicare un gioco completamente esente da bug con un team così ristretto (cosa molto difficile), si stanno adoperando quantomeno per assicurare l'eliminazione di tutti i problemi maggiori per passare poi a una sistemazione di elementi più sottili.

Il fatto anche che esista una sorta di forma di reputazione in base alle azioni del giocatore, che modifica anche i dialoghi con i personaggi, è stata un'ulteriore complicazione. Alla fine, Biomutant ha comunque mantenuto tutte le ambiziose caratteristiche che erano state pensate dagli sviluppatori e non resta dunque che vederlo all'opera in forma definitiva.

Il gioco ha la data di uscita ufficiale annunciata per il 25 maggio 2021, ben quattro anni dopo la prima presentazione ufficiale alla Gamescom 2017.