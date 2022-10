Black Adam è al cinema: il nuovo cinecomic DC con Dwayne Johnson arriva in sala

A partire da oggi 20 ottobre 2022 Black Adam, il nuovo cinecomic DC con Dwayne Johnson nel ruolo dell'imponente protagonista, è in tutte le migliori sale cinematografiche. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra e distribuito da Warner Bros. Pictures, va ad aggiungere un nuovo tassello all'universo cinematografico di DC, affiancando in questo modo Black Adam a personaggi quali Batman, Aquaman e Wonder Woman.

A rafforzare questi legami, si dice che in Black Adam ci sarà il Superman di Henry Cavill! Un vero e proprio confronto tra titani, visto che per entrare nel costume di Black Adam hanno dovuto togliere a Dwayne Johnson le protesi per i muscoli inizialmente innestate nel costume!

Vi lasciamo al trailer del film:

La sinossi di Black Adam ci dice che nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Come dicevamo, Black Adam è interpretato da Dwayne Johnson, affiancato da Aldis Hodge che interpreta Hawkman. Noah Centineo è Atom Smasher, Quintessa Swindell interpreta Cyclone e Pierce Brosnan reciterà dei panni del Dr. Fate. Il cast è composto anche da Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Mo Amer e Bodhi Sabongui.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Se volete scoprire questo nuovo eroe DC, vi invitiamo ad andare al cinema a partire da oggi, 20 ottobre 2022!