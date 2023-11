Il Black Friday di Corsair: tanti sconti per componenti e accessori PC su Amazon Italia

In occasione del Black Friday 2023 sono disponibili tanti sconti a tema Corsair per componenti e accessori PC. Vediamo le promozioni ora attive.

Il Black Friday 2023 su Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo trovare tantissime offerte a tema tecnologico e soprattutto per quanto riguarda il mondo PC. Ad esempio, Corsair sta proponendo tantissime promozioni molto interessanti, su alcuni dei sui migliori prodotti in catalogo, proposti ora con uno sconto significativo. Parliamo di dissipatori, ventole, case, tastiere, alimentatori e cuffie da gaming, che vi daranno una mano a creare la vostra nuova postazione da gaming, a un prezzo accessibile grazie agli sconti speciali disponibili tramite Amazon Italia. Vediamo esattamente quali sono i prodotti più interessanti in occasione del Black Friday 2023.

Case CORSAIR 3000D RGB AIRFLOW Case CORSAIR 3000D RGB AIRFLOW Iniziamo con ciò che letteralmente tiene insieme un computer: il case! Corsair propone uno sconto speciale per il CORSAIR 3000D RGB AIRFLOW, un case mid-tower con tre ventole AR120 RGB, supporto per una GPU a tre slot e spazio per alloggiare fino a 8 ventole da 120 mm. Misura ‎46,2 x 23,01 x 46,61 cm ed è in vendita a 94,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato.

Ventole Corsair iCUE Link QX120 RGB Ventole Corsair iCUE Link QX120 RGB Un potente PC da gaming scalda e l'unica cosa da fare è avere un buon sistema di areazione: Corsair propone quindi le ventole Corsair iCUE Link QX120 RGB, un set di tre ventole da 120 mm con incluso un iCUE Link System Hub, che consente di rilevare e configurare automaticamente ventole, sistemi di raffreddamento per CPU e altri componenti interni del tuo computer con un solo cavo. Lo sconto è del 37% rispetto al prezzo mediano, per un prezzo finale di 94,90€.

Dissipatore Corsair iCUE Link H100i RGB Dissipatore Corsair iCUE Link H100i RGB Le sole ventole non possono bastare però per raffreddare un computer e quindi è buona cosa avere un dissipatore a liquido per CPU come il Corsair iCUE Link H100i RGB. Sempre compatibile con iCUE LINK, è perfetto per raffreddare in modo silenzioso grazie al supporto della modalità Zero RPM. Tramite controllo PWM è possibile regolare con precisione la velocità delle ventole fino a 2.400 giri/min. Il prezzo è 174.90€, ovvero un -28% rispetto al prezzo consigliato.

Tastiera Corsair K60 PRO TKL RGB Tastiera Corsair K60 PRO TKL RGB Se siete in cerca di una tastiera, non dovete guardare oltre: ora in promozione per il Black Friday 2023 potete trovare la Corsair K60 PRO TKL RGB, che utilizza dei switch opto-meccanici CORSAIR OPX RGB garantiti per 150 milioni di battute. Questa tastiera dispone di un design compatto senza tastierino numerico, così da garantire dimensioni inferiori e renderla perfetta per chi ha bisogno di ottenere il massimo in poco spazio. È creata con un telaio in alluminio spazzolato, leggero e resistente. Il prezzo è 99.99€ con uno sconto del 33%.

Alimentatore ATX Corsair RM1000x SHIFT Alimentatore ATX Corsair RM1000x SHIFT Tutti sanno che non bisogna affidarsi ad alimentatori di bassa qualità, perché rischiano di rovinare l'intero computer. Non perdete quindi l'occasione di acquistare un Alimentatore ATX Corsair RM1000x SHIFT, a un prezzo speciale su Amazon Italia. Misura 50 x 50 x 28 cm (LxPxA) ed è compatibile con lo standard di alimentazione ATX 3.0, ha il supporto della piattaforma PCIe Gen 5 e una grande resistenza ai picchi di potenza transitori. È anche compatibile con Modern Standby per garantire tempi di riattivazione ultra-veloci e migliore efficienza a basso carico. Costa 164.90€, ovvero con uno sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato.

Cuffie Corsair HS55 SURROUND cuffie Corsair HS55 SURROUND Una buona postazione da gioco serve per giocare e per godersi al meglio ogni sessione è buona cosa avere un buon paio di cuffie per ascoltare le migliori colonne sonore dei propri titoli preferiti e per udire i passi degli avversari durante gli scontri in multigiocatore. Vi consigliamo quindi di acquistare le cuffie Corsair HS55 SURROUND ora a un prezzo speciale su Amazon Italia per il Black Friday 2023. I morbidi padiglioni in similpelle permettono di giocare per lunghe ore senza fastidi e il microfono promette nitidezza e accuratezza durante le chat vocali con gli amici. Il prezzo è 49.99€, ovvero un -54% rispetto al prezzo consigliato.