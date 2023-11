PlayStation Plus: abbonamento da 12 mesi in offerta, anche per chi è già abbonato

Come promesso, a partire da oggi l'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi è in offerta sul PlayStation Store in occasione del Black Friday. Inoltre, sembrerebbe che la promozione non sia limitata soli a i nuovi abbonati, come suggerito in precedenza da Sony, ma anche per chi è già iscritto, che quindi può estendere il proprio abbonamento a un prezzo vantaggioso.

Nello specifico, fino al 28 novembre 2023 i nuovi abbonati potranno usufruire di uno sconto del 30% sull'abbonamento da 12 mesi, di conseguenza i prezzi per i vari livelli saranno:

PlayStation Plus Essential : 50,39 euro, invece di 71,99 euro

: 50,39 euro, invece di 71,99 euro PlayStation Plus Extra : 88,19 euro, invece di 125,99 euro

: 88,19 euro, invece di 125,99 euro PlayStation Plus Premium: 106,39 euro, invece di 151,99 euro

In precedenza Sony aveva dichiarato che le promozioni sull'abbonamento annuale erano per "i giocatori che si uniscono a PlayStation Plus", sottintendendo dunque un'offerta esclusiva per i nuovi iscritti o chi comunque non ha una sottoscrizione attiva. Invece, stando alle segnalazioni, in rete, anche i vecchi abbonati possono usufruire di uno sconto.

Nel nostro caso, come potete vedere nell'immagine qui sotto, abbiamo potuto verificare che è possibile estendere di 12 mesi l'iscrizione a PlayStation Plus Extra (sia tramite PS5 che sul sito ufficiale) usufruendo di uno sconto del 25%, pagando dunque 94,49 euro anziché 125,99 euro.

Non abbiamo potuto verificare personalmente se tale promozione si estende anche agli altri tier, ma su Reddit c'è chi afferma di essere riuscito a rinnovare il proprio abbonamento a PS Plus Premium per 12 mesi con uno sconto del 30%, pagando dunque 106,39 euro invece di 151,99 euro.