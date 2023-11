The Last of Us 2 in versione PS5 sembra sia spuntato nel database di PlayStation Store

La questione è ancora molto vaga, ma una potenziale versione PS5 di The Last of Us 2, ovvero un possibile upgrade "next gen", potrebbe essere in arrivo considerando che è emersa una versione specifica del gioco per la nuova console Sony all'interno del database di PlayStation Network.

Al momento non ci sono altri dettagli, se non quanto riferito dal solito account X di PlayStation Game Size, solitamente molto affidabile per quanto riguarda il datamining dei prodotti sullo Store di Sony, dunque da tenere in considerazione.

Come è possibile vedere nel messaggio riportato qui sotto, il post si limita a riportare "PS5" con una spunta accanto e un'immagine di The Last of Us 2. La cosa fa dunque pensare a una nuova versione del gioco emersa nel database, specificamente dedicata alla console in questione.