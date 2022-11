Blue Protocol: il trailer conferma la data di uscita giapponese e il test di rete

L'RPG d'azione online Blue Protocol sarà pubblicato per PC all'inizio della primavera del 2023 in Giappone: questo è l'annuncio ufficiale dell'editore Bandai Namco Online e dello sviluppatore Bandai Namco Studios. Un test di rete limitato, che accoglierà 50.000 utenti, si svolgerà dal 14 al 16 gennaio 2023. Potete vedere qui sopra un trailer giapponese dedicato al gioco.

Sapevamo che erano in arrivo novità, in quanto la scorsa settimana - dopo un anno di silenzio radio - Bandai Namco ha confermato che il progetto era ancora in vita e che un annuncio sarebbe arrivato a breve termine.

Ora, è confermato che Blue Protocol arriverà in Giappone nella primavera del 2023: purtroppo non abbiamo informazioni sulla pubblicazione internazionale, ma speriamo che l'attesa non sia troppo lunga.

Ricordiamo che Blue Protocol è un gioco di ruolo d'azione online ambientato in un mondo fantasy molto colorato e con personaggi dal taglio anime. Graficamente potrebbe ricordare un po' la serie Tales of, ma il genere lo fa avvicinare al recente Genshin Impact.

Blue Protocol è stato svelato per la prima volta nel 2019 e ha attirato l'attenzione dei giocatori. Purtroppo lo sviluppo ha richiesto un po' di tempo in più del previsto, forse anche a causa delle difficoltà legate al Covid-19. Il gioco, come detto, era sparito dalla circolazione e non si era saputo più nulla per un anno, ma ora finalmente le acque si sono smosse.

Speriamo che altre informazioni per la versione internazionale siano in arrivo.