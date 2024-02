Bluesky: diventa accessibile a tutti la risposta 'decentralizzata' a X

Con oltre 3 milioni di iscritti all'attivo, Bluesky ha completato le fasi iniziali di sviluppo, comprendenti funzionalità cruciali come gli strumenti di moderazione e i feed personalizzati. La scelta di abolire il sistema di inviti testimonia la maturità della piattaforma, da tempo proiettata a diventare un attore di spicco nel mondo dei social media e ora pronta ad accogliere un pubblico più ampio.

Inizialmente riservato ai soli utenti che ricevevano un invito per iscriversi, ora il portale è aperto a chiunque desideri partecipare. Si tratta di un cambio alla politica di registrazione che rappresenta un'apertura significativa per il social fondato dall'ex CEO di Twitter Jack Dorsey.

Il social network Bluesky, fondato nel 2021, segna un importante passo avanti nella sua evoluzione divenendo per la prima volta accessibile in maniera libera .

Protocollo senza vincoli

La piattaforma Bluesky è rimasta in versione beta per due anni prima del 23 dicembre del 2023

Bluesky offre un'esperienza simile al social network gestito da Elon Musk o al più recente Threads di Meta: gli utenti possono creare post e seguire i contenuti creati dagli altri attraverso un feed di aggiornamenti.

Ciò che distingue Bluesky è la sua natura decentralizzata: il protocollo su cui si basa può essere condiviso con altre piattaforme, un principio simile a quello delle email.

Bluesky utilizza il protocollo di trasferimento autenticato (AT), basato su quattro principi fondamentali: portabilità dell'account tra fornitori diversi, libertà di scelta dell'algoritmo, interoperabilità e prestazioni.

Tuttavia, al momento, non ci sono altre piattaforme che utilizzano lo stesso protocollo, quindi questa caratteristica non è ancora pienamente attiva.