Call of Duty: Modern Warfare 3, il multiplayer sarà gratis questo fine settimana

Come possiamo vedere riassunto nell'immagine qui sotto, durante il periodo di prova gratuito qualsiasi giocatore avrà libero accesso a nove mappe del multiplayer (Highrise, Rust, Meat, Shipment, Stash House, Terminal, Rio, Karachi, Scrapyard) in cinque modalità differenti (Deathmatch a squadre, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed e Team Gun Game) e provare l'esperienza completa di DMZ.

Activision ha annunciato un nuovo free weekend e dunque questo fine settimana sarà possibile giocare il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 gratuitamente, per la precisione dall'8 al 12 febbraio 2024.

Tante novità con la Stagione 2 di Modern Warfare 3

Il free weekend del multiplayer dello sparatutto arriva nel momento giusto: proprio oggi alle 18:00 è iniziata la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone che ha portato molte novità.

Una delle più interessanti è rappresentata dalla mappa Fortune's Keep, un'isola del Mediterraneo che farà da sfondo agli scontri di Warzone, mentre su Modern Warfare 3 sono in arrivo Stash House, Vista, Departures e la versione rimasterizzata di Das House per le modalità 6v6, Opertation Tin Man per la War Mode e delle varianti di Airborne e Skidgrow.

Sempre per Modern Warfare 3 sono disponibili 5 nuove modalità: Team Gun Game, Snipers Only, Hordepoint and Bounty e Juggermosh.

Non mancheranno anche dei nuovi i crossover, come quello con The Walking Dead con gli operatori Rick Grimes e Michonne e l'evento Rule of Fate di Dune - Parte 2.