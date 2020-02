Borderlands 3, annunciato un nuovo evento stagionale: Il Giorno del Crepacuore

Gearbox e 2K hanno annunciato un nuovo evento stagionale per Borderlands 3: Il Giorno del Crepacuore. Si tratta di un evento attivabile e disattivabile a piacimento dal menù principale del gioco. Sarà disponile per tutte le piattaforme: PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.



Leggiamo la Lettera d'amore scritta da Gearbox ai suoi fan per altri dettagli sul nuovo evento stagionale di Borderlands 3:



Salve, cacciatori della Cripta! Con San Valentino dietro l'angolo, abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto di prendersi un momento di pausa, riflettere ed esprimere la nostra gratitudine nei confronti di tutti voi.



L'uscita di Borderlands 3 ha portato Gearbox e 2K a vette senza precedenti, un risultato che non sarebbe stato possibile senza il vostro sostegno. Avete riservato al gioco un'accoglienza incredibile e vogliamo dirvi, dal profondo del cuore: grazie. Il vostro entusiasmo ci ha ripagati del tempo, dell'energia e della passione che abbiamo riversato nel progetto e ci dà una nuova carica. Già, perché non è ancora finita!



Stiamo lavorando sodo fin dall'uscita del gioco per creare contenuti aggiuntivi e aggiornare quelli esistenti. È stato un percorso a volte impegnativo e laborioso, ma siamo decisi a fare di Borderlands 3 la miglior esperienza di Borderlands possibile. Oggi vogliamo guardare brevemente indietro, a tutti i contenuti che abbiamo aggiunto o aggiornato dall'uscita e, cosa più importante, parlare del futuro di Borderlands 3, la cui patch di febbraio include tantissimi miglioramenti all'esperienza di gioco chiesti da voi.



Gearbox ha anche annunciato l'innalzamento del livello massimo raggiungibile. Ora quindi si potranno portare i personaggi al livello 53, ossia si possono far crescere di ben tre livelli rispetto al limite precedente. Per altre novità relative a Borderlands 3 e ad altri titoli di Gearbox non resta che attendere la conferenza di Gearbox al PAX East 2020, che si terrà il 27 febbraio alle ore 18:30.



Per altri dettagli, cliccate qui.