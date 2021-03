Borderlands 3: DLC Director's Cut rinviato per maltempo

Gearbox ha annunciato con un messaggio su Twitter che il DLC Director's Cut di Borderlands 3 è stato rinviato a causa del maltempo che ha colpito il Texas. Come saprete, lo stato americano è stato colpito da una forte ondata di gelo e cattivo tempo che lo ha messo letteralmente in ginocchio, tanto da far dichiarare lo stato di emergenza al presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Leggiamo il messaggio di Gearbox:

"A causa di problemi derivanti dal forte maltempo che ha colpito il Texas il mese scorso, l'add-on "Director's Cut" sarà lanciato l'8 Aprile. Fortunatamente, tutti i membri del nostro team e le loro famiglie sono sani e salvi, ma il nostro lavoro su "Director's Cut" è stato inevitabilmente interrotto e alla fine abbiamo deciso di spostare la data di rilascio per garantire la migliore esperienza possibile. Apprezziamo la vostra comprensione, e non vediamo l'ora che giochiate a "Director's Cut" quando uscirà il mese prossimo".

Per il resto vi ricordiamo che Borderlands 3 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Google Stadia.