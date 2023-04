Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, trailer del multiplayer per la Stagione 3

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 vedranno partire la Stagione 3 il prossimo 12 aprile, e Activision ha pensato bene di pubblicare due video per promuoverne il lancio: un trailer del multiplayer e uno speciale confronto fra gli operatori Alejandro e Valeria.

A pochi giorni dall'annuncio del sistema anti-cheat che individua e bandisce XIM e dispositivi simili, Call of Duty si prepara dunque a coinvolgerci con una nuova stagione ricca di contenuti, a cominciare dal ritorno delle modalità Gunfight e Plunder.

Gunfight ci vedrà combattere in coppia all'interno di quattro mappe, incluso il nuovo Gulag Blacksite di Warzone 2.0 e la celebre Shipment, ma in generale non mancheranno i nuovi scenari in cui dar vita a scontri spettacolari anche nelle modalità Ground War e Invasion.

Per quanto riguarda appunto Warzone 2.0, potremo lanciarci in partite per un totale di centocinquanta giocatori su Al Mazrah, cimentarci come detto con la modalità Plunder e con la DMZ, ma soprattutto verranno introdotte le partite classificate: una piccola rivoluzione per il battle royale di Activision.