Cyberpunk 2077, video confronto con e senza ray tracing Overdrive

Okami ha preso le recenti clip pubblicate da CD Projekt RED e ha realizzato un interessante video confronto per la grafica di Cyberpunk 2077 con e senza il nuovo ray tracing Overdrive. Le differenze sono piuttosto evidenti, non trovate?.

Come anticipato dal trailer del nuovo ray tracing in modalità Overdrive, Cyberpunk 2077 può ora utilizzare il full path tracing per gestire in maniera realistica tutte le fonti di luce dello scenario e non solo alcune di esse.

Dopo l'aggiornamento, la global illumination va a sostituire tutte le tecniche utilizzate in precedenza per le luci e i riflessi con un unico algoritmo, sostanzialmente più sofisticato e capace di offrire risultati migliori.

Si tratta senza dubbio di un grosso passo in avanti per queste tecnologie e bisognerà capire quale impatto avrà sulle prestazioni, ma la sensazione è che renderà ancora più importante il DLSS 3 delle GPU NVIDIA serie 4000, in attesa della prossima generazione di schede video.