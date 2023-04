Star Wars Jedi: Survivor, in arrivo il gameplay trailer finale, ecco quando

Con il lancio fissato tra poche settimane, EA e Respawn Entertainment invitano i giocatori a guardare il gameplay trailer finale di Star Wars Jedi: Survivor questo fine settimana. L'appuntamento è fissato a domenica 9 aprile, con il filmato che verrà mostrato in occasione della Star Wars Celebration.

Non è stato indicato un orario esatto, ma tutti i panel dell'evento sono in programma o si sono svolti tra il primo e il tardo pomeriggio del nostro fuso orario, quindi probabilmente il trailer verrà pubblicato in quel lasso di tempo. Durante la Star Wars Celebration 2023 tra l'altro sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, presentato il primo trailer della serie Ahsoka e nuovi dettagli di The Acolyte.

Chiaramente Respawn ed EA si sono ben guardati dal condividere informazioni su quello che verrà mostrato con il filmato in programma per Pasqua, ma trattandosi dell'ultimo trailer di gameplay prima della pubblicazione è lecito aspettarsi un focus su combattimenti ed esplorazione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC.