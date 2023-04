EA Sports PGA Tour, trailer di lancio: è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox

EA Sports PGA Tour è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Electronic Arts, che riassume le caratteristiche del gioco di golf su licenza ufficiale PGA Tour.

Nella nostra recensione di EA Sports PGA Tour abbiamo tessuto le lodi di un prodotto ricco di modalità interessanti, caratterizzato da una resa straordinaria dei campi e da un impianto particolarmente solido, anche in termini di interfaccia.

In questa edizione del titolo EA troviamo in esclusiva competizioni come Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open Championship, che si svolgono all'interno di trenta campi differenti e che avremo modo di sperimentare anche nell'ambito di una coinvolgente modalità carriera.

Sul piano tecnico, la simulazione viene valorizzata dalle tecnologie ShotLink e Pure Strike per una riproduzione realistica degli swing e dello stile di ogni golfista, mentre il motore grafico Frostbite garantisce una resa visiva impareggiabile per il genere.