Redfall: un video gameplay mostra lo scontro con l'inarrestabile Rook

IGN ha pubblicato in esclusiva un nuovo video gameplay di Redfall, in cui possiamo assistere a uno scontro in multiplayer contro un Rook, una variante di vampiro particolare coriacea.

Come possiamo vedere nel filmato il Rook è un vampiro energumeno che insegue e attacca senza sosta le sue prede. Oltre a dei poderosi fendenti che possono mettere facilmente k.o. i giocatori, è in grado di eseguire balzi veloci, teletrasportarsi e persino scatenare dei lampi rossi che una volta a terra esplodono causando ingenti danni ad area.

Non solo, è dotato di una salute piuttosto elevata (oppure i giocatori nel video erano sottolivellati, non ci è dato modo di saperlo) il che rende lo scontro una gara di nervi e resistenza. In compenso, una volta abbattuto i giocatori potranno mettere le mani su bottino raro.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 2 maggio 2023 e sarà incluso nel catalogo del Game Pass di Microsoft sin dal lancio. Di recente Arkane Studios ha pubblicato un trailer dedicato al personaggio di Layla, che può sfruttare delle abilità di telecinesi.