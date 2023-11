Call of Duty: Modern Warfare 3 debutta subito in vetta alla classifica UK, nonostante le polemiche

Nonostante polemiche e critiche sulla brevità della campagna e il riciclo di contenuti, Call of Duty: Modern Warfare 3 si conferma la solita macchina schiacciasassi al lancio sul mercato, debuttando direttamente al primo posto nella classifica del Regno Unito , e questo solo per quanto riguarda il formato fisico.

Due new entry e tanti "regolaristi"

Football Manager 2024 è l'altra new entry di rilievo per la settimana appena trascorsa

Call of Duty: Modern Warfare 3 conquista dunque la prima posizione a discapito di Super Mario Bros. Wonder che scende in terza, mentre il solito EA Sports FC 24 resta imperterrito in seconda posizione. Cala Marvel's Spider-Man 2 dalla posizione 3 della settimana scorsa alla quarta di questa.

L'altra new entry della settimana è Football Manager 2024, che raggiunge un'ottima quinta posizione, dimostrando come la serie Sega e Sports Interactive sia sempre un caposaldo, soprattutto nel mercato britannico. Per il resto, in top ten troviamo vari titoli ormai regolarmente all'interno della classifica.

Da notare che nelle copie fisiche di Call of Duty: Modern Warfare 3 sono contate anche quelle presenti nei bundle di PS5, nonostante queste siano effettivamente digitali, dunque è probabile che tali pacchetti costituiscano una parte importante delle copie registrate per la settimana scorsa.