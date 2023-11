Dragon Age: Dreadwolf, uscita prevista per il 2024 stando a un curriculum

L'uscita di Dragon Age: Dreadwolf sarebbe prevista per il 2024: lo riporta il curriculum di Kevin Scott, senior cinematic animator che ha lavorato appunto alle animazioni del gioco sviluppato da BioWare.

Nei mesi scorsi Jeff Grubb ha rivelato che Dreadwolf era previsto per settembre 2023 ma potrebbe arrivare nel 2025, e francamente una finestra di lancio del genere non sorprenderebbe.

Bisogna infatti considerare che non si è visto ancora nulla del progetto, sebbene BioWare sostenga di non vedere l'ora di mostrare Dreadwolf, e che attualmente il gioco è in pre-produzione.