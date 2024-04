Call of Duty: Warzone Mobile, il trailer di lancio giapponese è fuori di testa

Call of Duty: Warzone Mobile ha fatto il proprio debutto anche nel mercato nipponico e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio giapponese completamente fuori di testa a celebrare l'evento.

Nel video, realizzato con attori in carne e ossa, vediamo un ragazzo che si cimenta con il battle royale di Activision sul proprio smartphone ma improvvisamente il mondo intorno cambia, andando a riprendere le logiche dello sparatutto e mettendo orde di passanti l'uno contro l'altro nel tentativo di incoronare un unico vincitore.

Stando ai primi dati, sembra che Call of Duty: Warzone Mobile abbia generato soltanto 2,3 milioni di dollari in due settimane, ma la popolarità del franchise e il grande successo già riscosso su iOS e Android con Call of Duty Mobile sicuramente gli consentiranno di recuperare terreno.