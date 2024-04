Monster Hunter Wilds è ancora il gioco più atteso da Famitsu, salgono i Pokémon

Monster Hunter Wilds è ancora il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, e immaginiamo lo sarà per molto tempo ancora: l'uscita del nuovo capitolo della serie Capcom avverrà solo nel corso del prossimo anno.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 520 voti [NSW] Paper Mario: Il Portale Millenario - 435 voti [PS5] Pragmata - 398 voti [NSW] SaGa Emerald Beyond - 292 voti [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 254 voti [PS5] Sand Land - 223 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 186 voti [PS5] SaGa Emerald Beyond - 180 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 164 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio - 148 voti

Come si può vedere, Leggende Pokémon Z-A annunciato a febbraio, sta risalendo la top 10 dopo aver debuttato in venticinquesima posizione, mentre il podio viene completato da Paper Mario: Il Portale Millenario (in uscita a maggio) e dall'ancora misterioso Pragmata.