Il Camera Control di iPhone 16 è un po' più utile grazie alla beta di iOS 18.2

L'aggiornamento iOS 18.2

Ma come funzionano le nuove opzioni? Per attivare il blocco, è necessario accedere alle impostazioni dell'app Fotocamera. Una volta abilitata l'opzione, basta premere e tenere premuto il pulsante Camera Control per bloccare sia la messa a fuoco che l'esposizione sui valori correnti. Il blocco rimane attivo finché l'utente non lascia il pulsante.

L'introduzione del blocco di messa a fuoco ed esposizione in Camera Control rappresenta un'aggiunta importante per gli appassionati di fotografia che utilizzano iPhone 16. Questa funzione offre un controllo più preciso e professionale sullo scatto, consentendo di ottenere risultati creativi di alta qualità.

Ma al di là di Camera Control, iOS 18.2 si preannuncia come un aggiornamento ricco di novità, incentrate principalmente sull'espansione delle funzionalità di Apple Intelligence (e quindi non molto significativo per gli utenti europei). Tra le nuove funzioni, spiccano Genmoji, Image Playground, l'integrazione con ChatGPT e Visual Intelligence, disponibile esclusivamente sui modelli di iPhone 16. L'aggiornamento semplifica anche la gestione delle app predefinite ed estende la disponibilità di Apple Intelligence a un maggior numero di paesi.

Apple ha annunciato che iOS 18.2 sarà disponibile per il pubblico a dicembre. Attualmente, la versione beta è disponibile solo per gli sviluppatori.

