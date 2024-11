L'unità disco per PS5 ha raggiunto prezzi folli nelle aste online, a ridosso del lancio di PS5 Pro

Come probabilmente già saprete, PS5 Pro non include un lettore ottico per leggere i blu-ray, il che significa che è necessario acquistare separatamente l'unità disco per giocare ai titoli in formato fisico. Ebbene, ora che siamo vicinissimi al lancio della console, il lettore risulta esaurito presso molti negozi, inclusi Amazon.it e lo store ufficiale Direct PlayStation e come da prassi i bagarini se ne stanno approfittando.

Infatti, basta fare un giro su eBay per trovare delle inserzioni con prezzi ben più salati rispetto ai 119,99 euro di listino. Ad esempio, tra gli annunci pubblicati da venditori italiani con formula "compralo subito" troviamo prezzi che partono dai 200 euro fino ai 400 euro (come nell'esempio qui sotto), una cifra davvero fuori ogni logica, considerando che con la stessa somma è possibile acquistare una PS5 usata o in offerta.