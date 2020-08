Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il trailer di lancio ci annuncia l'arrivo del gioco

Per festeggiare l'uscita del gioco, almeno in Giappone, Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ci mostra ancora una volta in azione questo titolo calcistico stile anime. Guardatelo se vi interessa dargli un ultimo sguardo prima di decidere se acquistarlo o meno.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, in cui abbiamo scritto:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un titolo imperfetto che mostra il fianco a diverse problematiche, una su tutte la legnosità del gameplay e la macchinosità del sistema di dribblig e contrasto. I lati positivi, come l'amore espresso per il franchise, la profonda libertà di personalizzazione data in ambito di creazione di squadre e personaggi e le modalità online, si scontrano con la prolissità dei racconti nella modalità Il Viaggio e con una serie di problematiche legate al non superbo livello tecnico del titolo. Al netto di tutto ciò, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ci ha intrattenuto, divertito e offre comunque una ventata d'aria fresca nel panorama calcistico videoludico. Bandai Namco e Tamsoft hanno già annunciato un corposo supporto post lancio con diverse introduzioni: ora la palla passa ai fan che hanno un tiro dagli undici metri in grado di spostare l'ago della bilancia del successo.

Prima di abbandonarvi alle riflessioni del caso vi ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà domani 28 agosto 2020 su PS4, Nintendo Switch e PC. I giapponesi possono giocarci da oggi 27 agosto.