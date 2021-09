Catan: World Explorers chiude i battenti, il Pokémon GO senza mostri non funziona

Catan: World Explorers, il nuovo titolo di Niantic, chiude i battenti dopo appena un anno di accesso anticipato: a quanto pare l'idea di realizzare una variazione sul tema di Pokémon GO senza mostri non ha funzionato.

Presentato nel luglio del 2020, Catan: World Explorers ha provato a tradurre l'esperienza dell'omonimo gioco da tavolo in un gameplay in realtà aumentata del tutto simile a quello del già citato Pokémon GO, ma qualcosa non ha funzionato.

Non ancora chiari i motivi della debacle: stando a Niantic, il team ha finito per realizzare un progetto un po' troppo complicato e distante rispetto alle meccaniche dell'originale Catan, ed è forse per questo che gli utenti non l'hanno apprezzato come si sperava.

Catan: World Explorers, un'immagine che mostra il gioco in azione

Magari quello che serve è un brand davvero forte alle spalle, ed è forse per questo che l'altro progetto dello studio, Harry Potter: Wizards Unite (qui la recensione), sembra invece aver centrato gli obiettivi, pur senza sbancare.

Tornando a Catan: World Explorers, il gioco potrà essere utilizzato normalmente fino al prossimo 18 novembre, ma la rimozione dagli store e la chiusura degli acquisti in-game verrà attuata immediatamente.