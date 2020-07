Catan: World Explorers è il nuovo gioco di Niantic Labs, creatori di Pokémon GO

Negli ultimi anni Niantic Labs ha sviluppato e lanciato sul mercato titoli come Ingress, Harry Potter: Wizards Unite, il notissimo Pokémon GO e ora è tutto pronto per Catan: World Explorers. Quest'ultimo sarà ovviamente basato sul noto (e omonimo) gioco da tavolo tedesco.

La formula di Catan: World Explorers sarà incentrata sul multiplayer e, al pari di quella di Pokémon GO, richiederà ai giocatori di uscire di casa e di sfruttare tutte le potenzialità legate alla realtà aumentata. In questo modo, la propria città e il mondo circostante si trasformeranno in un gigantesco boardgame. Saranno sempre gli utenti a raccogliere risorse, a scambiarle coi propri amici, a trasformare piccoli insediamenti in prospere città.

Non mancherà una sorta di multiplayer cooperativo e competitivo: i giocatori si riuniranno in gruppi e raccoglieranno Victory Points a livello prima locale e poi globale. Il sito web di Catan: World Explorers è già disponibile, e da lì potrete anche registrarvi per la prima beta. Il lancio è previsto a breve: cosa ne pensate? Sicuramente si tratta di un'iniziativa curiosa, che farà la gioia degli appassionati.