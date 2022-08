CD Projekt Red: GWENT sarà al centro del sesto streaming per l'anniversario della compagnia

CD Projekt Red ha annunciato tramite Twitter il sesto live streaming celebrativo del ventesimo anniversario della compagnia, che avrà come protagonista il gioco di carte GWENT, ambientato nel mondo della serie The Witcher.

Lo streaming si terrà il 10 agosto alla 16:00 (ora italiana), naturalmente sul canale Twitch di CD Projekt Red. A parlare di GWENT ci sarà Vladimir Tortsov, il director del gioco, che sicuramente avrà da raccontare storie interessanti sul progetto. Insomma, gli appassionati dovrebbero proprio seguirlo. Immaginiamo che come avvenuto con gli altri streaming, non ci saranno annunci clamorosi, ma evidentemente non è questo l'obiettivo dell'evento, che mira più che altro a festeggiare i venti anni di attività dello studio polacco.

GWENT è un gioco di carte nato dal successo riscosso in The Witcher 3: Wild Hunt, dove i giocatori potevano affrontare una lunga missione legata proprio alla formazione di un mazzo e alla sconfitta dei migliori giocatori del mondo di gioco. Naturalmente la versione autonoma è molto più completa e complessa di quella originale.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di GWENT. Proprio recentemente è stato pubblicato GWENT: Rogue Mage, ossia una versione single player del gioco.