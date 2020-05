Clash Royale: La Lega Occidentale torna online dal 23 Maggio!

La pandemia da Coronavirus scoppiata a Febbraio aveva fermato anche Clash Royale agli inizi di Marzo con la sospensione di tutte le competizioni e il conseguente posticipo della League West che era stata rinviata a data da destinarsi, quando ormai giocatori e team coach erano pronti a viaggiare il mondo intero. Attualmente la situazione sta migliorando con alcuni paesi vicini alla Fase 2, ma almeno fino al prossimo anno sarebbe giusto evitare assembramenti ed eventi live anche nelle competizioni esports con l'obiettivo di debellare il virus che ha colpito l'intero sistema globale.

Tornando alla competizione durante questa stagione ci saranno 2 gironi composti ognuno da 5 squadre, di cui 8 già partecipanti e 2 nuove ovvero gli Spacestation Gaming e i messicani del Chivas Esports:

Gruppo A: Team Liquid, Dignitas, Cream Real Betis, Chivas Esports e Tribe Gaming.

Gruppo B: SK Gaming, Pain Gaming, Misfists Gaming, Spacestation Gaming e Team Queso.

Ai Playoff passeranno le migliori 3 squadre di ogni girone, che si affronteranno in un formato ad eliminazione diretta per determinare il campione della stagione primaverile della Clash Royale League West.

I vari team giocheranno le partite dei gironi in base al format best of 3 che consisterà in un match 2vs2, un round 1vs1 e nel caso in cui ci fosse un pareggio, il match decisivo sarà affrontato nella modalità Re Della Collina 3vs3.

Invece per la fase successiva dei Playoff, le partite saranno giocate nel format best of 5 con un match 2vs2, tre round 1vs1 e nel caso di un pareggio il quinto match sarà nuovamente un Re Della Collina 3vs3.

I match della Fase a Gironi si disputeranno dal 23 Maggio al 21 Giugno, ogni sabato e domenica, con 2 partite al giorno che potranno essere seguite in diretta sul canale Youtube di Clash Royale Esports oppure in esclusiva in ITALIANO sul canale del noto caster LonnyTheWolf a partire dalle ore 19 italiane.

Successivamente i Playoff si giocheranno il 27 e il 28 Giugno con due match al giorno, mentre le Finali si disputeranno l'11 Luglio.