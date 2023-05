Classifica eShop, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sempre primo su Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sempre primo nella classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch, davanti al blockbuster Mario Kart 8 Deluxe e al primo episodio della serie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Smash Bros. Ultimate Mortal Kombat 11 Mario Party Superstars New Super Mario Bros. U Deluxe Inside Minecraft Stardew Valley

Con i suoi 10 milioni di copie vendute in tre giorni, Zelda: Tears of the Kingdom sta senza dubbio riscuotendo un successo straordinario, e a quanto pare anche in digitale il gioco continua a macinare numeri incredibili, sebbene non si conoscano le cifre esatte.

Inside Stardew Valley Among Us The Oregon Trail Limbo Jenny LeClue: Detectivu Disney Dreamlight Valley Cooking Simulator Outlast: Bundle of Terror Mortal Kombat

Per quanto riguarda invece i titoli disponibili unicamente in formato digitale, la classifica viene dominata da Inside, l'inquietante avventura dinamica sviluppata da Playdead, seguito dall'immancabile Stardew Valley e dal fenomeno Among Us.