La classifica giapponese dei giochi e console venduti vede il dominio assoluto di Nintendo Switch

Famitsu ha condiviso la classifica di vendita parziale dei giochi in formato fisico e le console più vendute in Giappone nella settimana antecedente al Natale, ovvero dal 16 al 22 dicembre, che ancora una volta vede il dominio assoluto di Nintendo Switch e dei giochi pubblicati per questa console.

Guardando alla top 10 software, tutte le posizioni sono occupate da giochi per Nintendo Switch. Il podio è rimasto invariato rispetto alla scorsa settimana, con Super Mario Party Jamboree al primo posto, seguito in ordine da Dragon Quest III HD-2D e l'immortale Mario Kart 8 Deluxe. Anche per le altre posizioni non si vedono grossi stravolgimenti e, ad eccezione di Minecraft, sono tutte occupate da giochi realizzati dai team interni di Nintendo, da Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica a Animal Crossing: New Horizons, che al momento è il gioco retail più venduto in Sol Levante di sempre, con ben 8 milioni di copie acquistate. Vediamo la top 10 di seguito (tra parentesi le copie vendute totali dalla pubblicazione):