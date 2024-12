Google propone motori di ricerca diversi per iPhone e iPad in una mossa controversa

Tuttavia, questo accordo è stato messo in discussione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti , che lo ha ritenuto anticompetitivo. La sentenza di un tribunale ha proposto un divieto decennale per tali pagamenti, aprendo la strada a cambiamenti significativi nel mercato dei motori di ricerca.

Per anni, Google ha versato oltre 20 miliardi di dollari annuali ad Apple per essere il motore di ricerca predefinito su Safari, sia su iPhone che su iPad. Questo accordo ha garantito a Google una posizione dominante nel mercato della ricerca, consentendogli di raggiungere milioni di utenti Apple con annunci mirati. Allo stesso tempo, Apple ha beneficiato di enormi entrate senza particolari sforzi , dato che Google sarebbe comunque la scelta naturale per molti utenti.

La difesa di Google e una proposta inusuale

In risposta alla sentenza, Google ha proposto una serie di contromisure per ridurre l'impatto del divieto. Tra queste, l'azienda ha suggerito di limitare il divieto a tre anni, sottolineando che il settore tecnologico è in rapida evoluzione e che la sua attuale leadership nel mercato potrebbe non essere garantita a lungo termine.

Il motore di ricerca di Google.

Una delle proposte più insolite avanzate da Google riguarda la possibilità di differenziare il motore di ricerca predefinito tra iPhone e iPad. In altre parole, Google potrebbe mantenere il suo predominio su un dispositivo, mentre concorrenti come Bing o DuckDuckGo potrebbero essere scelti come predefiniti sull'altro. Questa strategia, secondo Google, aumenterebbe la competizione nel mercato e offrirebbe maggiore flessibilità ai produttori di dispositivi.