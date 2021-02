Classifica giapponese, PS5 rialza la testa ma Nintendo Switch è irraggiungibile

PS5 rialza la testa nella classifica giapponese, rimanendo al terzo posto della top 10 hardware ma raggiungendo quasi le vendite di Nintendo Switch, o quantomeno del modello Lite.

La console ibrida nintendo in questo momento appare davvero imbattibile: secondo alcuni analisti Switch ha spazzato via PS4 e PS5 in Giappone, e i numeri non fanno che confermare questo trend.

Sommando infatti le vendite di PS5 nei modelli standard e digital nella settimana dal 25 al 31 gennaio 2021 otteniamo un totale di 25.948 unità, in netto miglioramento rispetto alla settimana precedente.

Il "problema" è che il solo Nintendo Switch Lite ha fatto meglio, con 26.707 pezzi, mentre il modello originale della console ha totalizzato 87.463 unità, ergo le due versioni insieme valgono 114.170 pezzi.

Un dominio che si estende alla classifica software, dove l'unico gioco che non sia per Nintendo Switch è la new entry Disgaea 6 per PS4 in sesta posizione. Per il resto viene confermato il grande successo di Momotaro Dentetsu.

Classifica hardware giapponese, settimana dal 25 al 31 gennaio 2021