Classifica dei giochi più venduti in UK a metà gennaio 2023: i nomi sono quelli che vi aspettate

È stata condivisa la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, per il periodo che va dall'8 al 14 gennaio 2023. La Top 10 ci mostra che i giochi più venduti sono sempre i più noti, con piccoli cambiamenti rispetto alla precedente settimana:

FIFA 23 God of War Ragnarok Call of Duty: Modern Warfare 2 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Pokémon Violetto Minecraft (Switch) Animal Crossing: New Horizons Pokémon Scarlatto Grand Theft Auto V

Ripetiamo che si tratta della classifica fisica e non include quindi i dati digitali, che sono oramai una grande fetta del mercato videoludico anche su console. Nondimeno, queste vendite ci permettono di farci un'idea generale di quali sono i giochi più richiesti dal pubblico che ancora preferisce le copie fisiche. Non a caso troviamo molti giochi Switch: non solo vendono molto bene, ma la console di Nintendo è quella con meno memoria a disposizione.

Non stupisce inoltre il fatto che a dominare sono alcuni tra i giochi più importanti di fine 2022, da FIFA 23 a Call of Duty Modern Warfare 2, saghe sempre presenti nelle classifiche di vendita. Ottimi anche i risultati di God of War Ragnarok, che continua a vendere anche dopo mesi.

Non crediamo inoltre che siate sorpresi dalla presenza in classifica di Grand Theft Auto 5 e Minecraft, due evergreen del mercato videoludico che continuano a vedere anche dopo anni.

Notiamo anche come One Piece Odyssey (qui la recensione), da poco uscito, non sia in Top 10: l'avventura JRPG è arrivata 14ª con la maggior parte delle copie vendute in versione PS5.