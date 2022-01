Classifica del Nintendo eShop di dicembre 2021, al primo posto i remake di Pokémon Diamante e Perla

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente svettano al primo posto della classifica dei giochi Nintendo Switch più venduti nell'eShop a dicembre 2021. Al secondo posto troviamo Mario Party Superstars, mentre al terzo Inside, che a sorpresa batte un peso massimo come GTA: The Trilogy The Definitive Edition.

Di seguito, la top 30 dei giochi più venduti nell'eShop a dicembre 2021:

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente Mario Party Superstars Inside GTA: The Trilogy - The Definitive Edition New Super Mario Bros. U Deluxe Unravel Two Star Wars: Knights of the Old Republic FIFA 22 Legacy Edition Crash Drive 3 Among Us Shin Megami Tensei V Minecraft Hades Animal Crossing: New Horizons Little Nightmares Complete Edition Limbo The Witcher 3: Wild Hunt Unpacking Mario Kart 8 Deluxe Dark Souls: Remastered Ori and the Will of the Wisps Mario + Rabbids Kingdom Battle Ruined King: A League of Legends Story Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Furll Burst Stardew Valley Monopoly Rayman Legends: Definitive Edition Dragon Ball FighterZ Diablo II Resurrected Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, un Lucario

Come accennato in apertura, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente svettano al primo posto dei giochi più venduti su eShop lo scorso mese. Al secondo posto troviamo Mario Party Superstars, un gioco perfetto per passare le vacanze natalizie con amici e parenti. Chiude il podio Inside, che tra l'altro è acquistabile al prezzo stracciato di 4,99 euro con le offerte di fine anno dell'eShop.

Tra gli altri giochi in classifica troviamo alcuni dei titoli usciti negli ultimi mesi, come GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la versione Nintendo Switch di Among Us, Shin Megami Tensei V e Diablo 2: Resurrected.