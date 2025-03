Con le prossime Xbox basate su Windows, Microsoft lavora alla compatibilità dei giochi attuali, per un insider

Jez Corden, giornalista di Windows Central e considerato fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni riguardanti il mondo Xbox, ha ribadito ancora una volta che le prossime Xbox si baseranno sull'ambiente di sviluppo Windows, cosa che pone il problema della retrocompatibilità estesa ai giochi per le piattaforme attuali, al momento in lavorazione presso Microsoft.

La questione va presa ovviamente come una voce di corridoio, o direttamente una speculazione da parte di Corden, che tuttavia ha dimostrato in passato di avere dei buoni agganci con Xbox e potrebbe dunque avere delle basi effettive per la costruzione della sua teoria, che prendiamo dunque in considerazione.

Questa precisazione arriva peraltro dopo l'avvistamento dell'immagine sulla presunta nuova interfaccia unificata di Xbox che potrebbe integrare anche i giochi Steam, emersa nelle ore scorse, come conferma ulteriore di questa idea di ibrido console-PC che potrebbe rappresentare la prossima generazione di Microsoft.