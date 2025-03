La versione PS5 Pro di Assassin's Creed Shadows migliorerà ancora di più: Ubisoft dice cosa farà

Le parole di Ubisoft su Assassin's Creed Shadows

Ubisoft ha affermato che "in termini di PSSR, abbiamo analizzato PSSR e TAA al momento della pubblicato di Assassin's Creed Shadows e abbiamo ottenuto risultati migliori con la nostra soluzione TAA. Tuttavia, il PSSR è un nuovo upscaler e dopo un'approfondita collaborazione con Sony negli ultimi mesi, sono stati affrontati molti problemi, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione in movimento e l'acqua, problemi che altri titoli hanno dovuto affrontare. Ora siamo certi che la qualità dell'immagine con PSSR sarà sempre migliore di quella con TAA."

La compagnia francese continua affermando: "I riflessi con ray tracing sono stati sviluppati dopo il ritardo iniziale di Assassin's Creed Shadows. Dato lo spostamento della nostra finestra di uscita, volevamo essere sicuri di rimanere competitivi sui PC di fascia alta e su PS5 Pro."

"Avevamo un team estremamente motivato, che aveva imparato molto sviluppando la soluzione RTGI, e ci sentivamo sicuri di poter raggiungere l'obiettivo di applicare i riflessi con RT con un target di prestazioni di 30fps su Pro. Per il lancio, la nostra priorità era la modalità di qualità, in particolare per garantire che non si verificassero artefatti grafici o altri problemi."

Conclude affermando: "Abbiamo continuato a ottimizzare i riflessi RT e il gioco in generale e siamo lieti di annunciare che un futuro aggiornamento abiliterà i riflessi RT sulla modalità bilanciata di PS5 Pro."

Segnaliamo poi che Assassin's Creed Shadows su PS5 Pro "migliora drasticamente" rispetto a PS5 base, per Digital Foundry.