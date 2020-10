Crash Bandicoot 4: It's About Time, vendite molto inferiori alla N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot 4: It's About Time ha registrato vendite sostanzialmente inferiori rispetto a quelle della N. Sane Trilogy nel Regno Unito, nello specifico l'80% in meno.

Se dunque Activision può gioire del fatto che Crash Bandicoot 4: It's About Time abbia debuttato in prima posizione nella classifica UK, allo stesso tempo è chiaro che la nuova avventura non è riuscita a conquistare tutti gli utenti che avevano acquistato il remake della trilogia originale.

Si tratta di un problema su cui risulta doveroso ragionare, visto che molti videogiocatori storcono il naso di fronte a remake e remaster di vecchi giochi, ma poi alla prova dei fatti questi prodotti riscuotono un ottimo successo.

Il punto è che la loro funzione di rilancio per uno specifico brand o proprietà intellettuale non sembra produrre i risultati sperati, e per il momento Crash Bandicoot 4: It's About Time sta pagando la cosa a caro prezzo.

Parliamo peraltro di un titolo estremamente riuscito, come testimonia la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time ma anche i voti delle testate internazionali.

Detto questo, è possibile che le vendite retail buone ma non entusiasmanti del gioco nel Regno Unito siano dovute semplicemente all'attuale situazione emergenziale, che ha portato a un grande boost del formato digitale: lo capiremo non appena arriveranno i dati ufficiali.