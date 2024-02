Crazy Taxi: un reboot live service e un remake del primo gioco nei piani di Sega?

Stando alla "gola profonda" il reboot di Crazy Taxi è stato realizzato per essere un gioco tripla A live service, con tanto di piani per eventi, collaborazioni e tante opzioni in termini di personalizzazione, con Sega che avrebbe preso ispirazione principalmente da Fortnite e GTA Online. Pare inoltre che il gioco avrà anche una modalità survival da 100 giocatori .

Stando a delle indiscrezioni lanciate da Midori, il reboot di Crazy Taxi potrebbe essere un titolo di stampo live service e includere anche una modalità da 100 giocatori. Non solo, pare che nei piani della compagnia giapponese ci sia anche un remake del primo capitolo della serie . In pratica, se la soffiata venisse confermata, l'obiettivo sarebbe quello di fare la gioia dei fan di lunga data e al tempo stesso di attirare nuovi giocatori.

Fa tutto parte del "Super Gioco" di Sega?

Midori in passato ha svelato in anticipo con grande precisione gli annunci di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica e generalmente è ritenuto una fonte molto affidabile quando si parla di soffiate sui progetti di Sega e Atlus, ma come al solito è bene precisare che quanto riportato qui sopra sono solo delle indiscrezioni da prendere con le pinze.

Di ufficiale non c'è davvero nulla, se non il fatto che effettivamente Sega sta lavorando a un Crazy Taxi, nonché a dei nuovi giochi delle serie classiche Shinobi, Jet Set Radio, Golden Axe e Streets of Rage, tutti annunciati durante i The Game Awards 2023.

Detto questo le informazioni condivise dall'insider ci riportano alla mente un report pubblicato nel 2022 da Bloomberg, che parlava di nuovi giochi di Crazy Taxi e Jet Set Radio come parte di un macro progetto, definito un "super gioco", che includerà più titoli e pensato per sfidare Fortnite sullo stesso campo di battaglia, che come sappiamo ora non semplicemente un battle royale, bensì un contenitore di esperienze differenti, come LEGO Fortnite, Fortnite Festival e Rocket Racing.