Need for Speed Unbound riceverà un secondo anno di contenuti ispirati ai classici

Esattamente come descritto nella nostra prova del Volume 4 di Need for Speed Unbound , ogni pacchetto aggiungerà almeno una nuova modalità e/o una funzionalità extra all'esperienza di base, insieme a due auto completamente personalizzabili e tracciati premium nello Speed Pass a cominciare dal Volume 6.

Anche in questo caso si tratterà di quattro differenti Volumi , che verranno pubblicati in quest'ordine:

Need for Speed Unbound riceverà un secondo anno di contenuti : lo ha annunciato Electronic Arts, specificando che i prossimi aggiornamenti del gioco si ispireranno agli episodi classici della serie.

Non è tutto!

Oltre ai quattro nuovi Volumi, Need for Speed Unbond riceverà nei prossimi mesi anche eventi, aggiornamenti Freedrive, playlist PvP settimanali, aggiornamenti della progressione, sfide e naturalmente fix per bug e miglioramenti quality of life basati sul feedback degli utenti.

